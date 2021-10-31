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BM COP26 İklim Konferansı başladı

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26 başladı.

Çevre 31.10.2021, 16:23
BM COP26 İklim Konferansı başladı

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26 başladı.

Dünya liderleri küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bugün İskoçya’nın Glasgow kentinde bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Glasgow’da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’na (COP26) 100’den fazla dünya lideri ve on binlerce delege katılacak.

Konferansın açılış konferansında konuşan COP26 Başkanı Alok Sharma, Paris Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini ulaşılabilir tutmak için COP26’nın "son umut" olduğunu söyledi. Sharma, "Bu rolde üzerime düşen sorumluluğun farkındayım ve bunu hafife almıyorum" dedi.

"Dünya, sel, orman yangınları ve rekor sıcaklar da dahil olmak üzere değişen bir iklimin yıkıcı etkisini görüyor. Gezegenimizin değiştiğini biliyoruz ve bunu ancak uluslararası bir sistemle birlikte ele alabiliriz" ifadelerini kullanan Sharma, "Başaracağız ya da başarısız olacağız. Ancak şimdi harekete geçersek ve birlikte hareket edersek değerli gezegenimizi koruyabiliriz" dedi.

BM İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Patricia Espinosa ise, "Tarihin önemli bir noktasında duruyoruz. İnsanlık kesin ve net seçimlerle karşı karşıya. Hızlı ve büyük bir emisyon azaltımına ulaşmak veya insanlığın bu gezegende kasvetli bir gelecekle karşı karşıya olacağını kabullenmek arasında bir seçim yapmak zorundayız" dedi.

Espinosa, "Burada Glasgow’da bir ilerleme kaydetmeliyiz. Bunu başarmalıyız ve hepimiz çözümün bir parçası olmalıyız" diye konuştu.

Bu yıl 26’ıncısı düzenlenen iklim zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda dünya lideri katılacak. G20 ülkelerinin liderleri bugün İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşen G20 Zirvesi’nin ardından Glasgow’daki COP26 Konferansı’nda tekrar bir araya gelecek. Konferansta küresel sıcaklıkların 1,5 derece ile sınırlandırılarak, 2 santigrat derecenin altında tutulması, 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılması konuları ele alınacak.

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