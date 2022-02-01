Bitlis’ten kar manzaraları

Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapanırken, buz sarkıklarının boyu neredeyse iki katlı ev boyuna ulaştı.

Bitlisliler kar yağışının durmasının ardından kar üstünde kurdukları soba başında çaylarını yudumlayıp karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının durmasının ardından ortaya güzel ve ilginç görüntülerin çıktığı Bitlis kent merkezinde trafik ışıkları ve yön tabelaları karda kayboldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yolları için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 19 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis’e yağan karın 470 santimetre olduğu belirtildi.