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Bitlis’teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar
Son yılların en çetin kış mevsiminden birini geçiren Bitlis’te dağların bir yanında kar bir yanında bahar havası var.
Çevre 20.04.2022, 09:56
Son yılların en çetin kış mevsiminden birini geçiren Bitlis’te dağların bir yanında kar bir yanında bahar havası var.
Bu yılki kış sezonunda toplam 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis’te, bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. İl ve ilçe merkezilerindeki karların tamamen erimeye başladığı kentte bahar havası yaşanırken, kente yakın yüksek kesimlerde ise halen kış etkisi devam ediyor. Özellikle Tatvan – Van arasında bulunan dağlarda ise iki mevsim bir arada yaşanıyor. Anayolun sağında ve solunda yer alan dağların güneş alan yamaçlarında çiçekler açıp yeşillenirken, güneş almayan yerlerde ise hala metrelerce kar var.
Havadan da görüntülenen dağlardaki iki ayrı mevsim kartpostallık görüntüler oluşturdu.