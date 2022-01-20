Bitlis’te tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu

Bitlis’te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bu mevsim yağan karın kalınlığı 3,5 metre olarak ölçülürken, kapalı olan 332 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi’ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açmak zorunda kaldı.

3,5 metre karın yağdığı Bitlis’te yön levhaları, tabelalar, otobüs durakları ve trafik ışıkları da kardan kaybolurken, karın durmasıyla birlikte tipi ve fırtına başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bitlis’te, bazı yolların kapalı olmasından dolayı özellikle tır sürücüleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Yolda mahsur kalanlar için Bitlis Valiliği koordinasyonunda Kızılay tarafından da kumanyalar dağıtıldı.

Köy yollarında il özel idare, kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor.