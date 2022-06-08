Bitlis’te semalarında helikopter hareketliliği

Bitlis semalarında son birkaç gündür gerçekleştirdiği alçak uçuşlar ve arazilere yaptığı inişler nedeniyle halk arasında paniğe neden olan helikopterin, bölgede bulunan elektrik telleri arasına ikaz küresi dizmek üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) adına çalışma yapan sivil helikopter olduğu öğrenildi.

Bitlis ve ilçelerinde son günlerde halk arasında farklı söylentilere neden olan helikopter ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Son birkaç gündür bölgede alçak uçuşlar gerçekleştirip arazilere inişler yapan sivil helikopter paniğe neden olmuştu.

Güroymak ilçesinde araziye iniş yapan helikopterin düştüğünü zanneden vatandaşların panikle olay yerine gitmesi ve sonrasında durumu anlayıp helikopteri izlemesi yine vatandaşlar tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Zaman zaman söz konusu helikopter ile ilgili yetkililere ihbarda da bulunan vatandaşlar uzun süredir helikopterle ilgili durumu merak ediyordu. Cep telefonlarıyla kayda aldıkları helikopter ile ilgili sosyal medyadan da birçok paylaşım yapılmıştı.

Sivil helikopterin TEİAŞ tarafından kiralanan sivil helikopter olduğu öğrenildi. Helikopterin TEİAŞ’a ait bölgede bulunan iletim hatlarına ‘İkaz küresi’ takma işlemini gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan, TEİAŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre; alçaktan uçan uçak ve helikopterleri engellere karşı uyarmak amacıyla tellerin arasına takılan ‘İkaz küresi’ ile ilgili çalışmanın bölgede tamamladığı, çalışmanın Muş bölgesine doğru olan kısımlarda ise devam edeceği öğrenildi.