Bitlis’te kayak sezonu açıldı

Bitlis’te kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle birlikte merkezde bulunan iki kayak tesisi kayak severlerin hizmetine açıldı.

Bitlis’te yaklaşık olarak iki ay geç gelen kar Şubat ayında istenilen seviyede yağınca Erhan Onur Güler Kayak Merkezi ve Tatvan yolu üzerindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi adeta dolup taştı. Yarıyıl tatilinin bitmesine iki kala açılan kayak merkezleri özelikle çocuklar tarafından dolduruldu. Günlük ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanan kayak merkezleri, gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri arası hizmet veriyor. Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te karın cefasını çeken vatandaşlar, pistler açılınca sefasını da sürüyor. Bitlis Valiliği’nin oluru ile açılan kayak merkezleri, 7’den 70’e kayak severlerle doldu. Gülçin Tuğrul adlı kayak sever, “Karımız geçen yıla göre bu sene geç geldi. Ama tam geldi. İki günde doldurdu ortalığı. Böyle bir tesisinde olması gayet güzel” dedi.

Bir diğer kayak sever Ecevit Sulukaya, “Bu yıl ilimizde de Türkiye’de de kar geç yağdı. Karın geç yağmasıyla birlikte sezonda çok geç açıldı. Yarıyıl tatilinin bitmesine yakın karımız yağdı. Gençler, çocuklar 7’den 70’e herkes burada kayak yapıyor” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, “Son haftalarda yağan kar yağışından dolayı pistlerimizi açtık. Yaklaşık bir haftadır yağan yağışın üzerindeki Snowtrac araçlarımızla pistlerimizi hazırladık. Bugün açılışımızın ikinci günü yoğun bir talep var. Bulunduğumuz yer üç yol mevki olduğu için ulaşımı da çok kolay bir tesis. Şuanda gençler ve çocuklarımız kızakla kayıyor. Sporcularımızda antrenmanlarına devam ediyor. Kar miktarının oranına göre yaklaşık bir ay daha faaliyetimiz sürecektir. Aynı şekilde merkezde bulunan kayak tesisimizi de dün itibari ile açtık. Orada da yoğunluğumuz devam etmektedir. Buradan tük kayak severleri ve kış sporları ile ilgilenenleri davet ediyorum” dedi.