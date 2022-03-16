Bitlis’te kardan tüneller dönemi

Bitlis’e bu kış yağan karın kalınlığı 9 metreye yaklaşırken, vatandaşlar ise oluşturdukları kardan tünellerle evlerine girip çıkıyor.

Yaklaşık bir haftadır yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. 93 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte çatılardaki ve yerdeki kar birleşti. Bu kış mevsimi düşen karın kalınlığı 9 metreye yaklaşırken, mahallelerde ise kardan tüneller oluştu. Köy yollarında il özel idaresi, kent merkezinde ise belediye ve karayolları ekipleri gece gündüz demeden karla mücadeleye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 93 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu kış mevsimi boyunca yağan karın toplam kalınlığının 8 metre 54 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi.