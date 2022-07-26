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Bitlis’te “hortum” paniği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Çevre 26.07.2022, 09:16
Bitlis’te “hortum” paniği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Tatvan ilçesinin Rahva düzlüğünde meydana gelen hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde oluşan hortumun kısa sürede büyüdüğü görülüyor. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan hortum dakikalarca devam etti.

Şehir merkezinden başlayarak tozu dumana katan hortum, Nemrut Dağı yamacına doğru ilerleyerek etkisini yitirdi. Yerden gökyüzüne kadar uzandığı görülen hortum, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

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