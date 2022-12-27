Bitlis’te hilal güzelliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.

Ahlat’ta Van Gölü üzerinde gün batımı sonrası beliren hilal şeklindeki Ay’ın güzelliği gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını çektiler. Bazı vatandaşlar hilal şeklindeki Ay’ın cami minareleri ile oluşturduğu muhteşem manzarayı telefonları ile çekmeye çalışırken, bazı vatandaşlar oluşan manzarayı izlemeyi tercih etti.