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Bitlis’te hilal güzelliği
Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.
Çevre 27.12.2022, 20:21
Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.
Ahlat’ta Van Gölü üzerinde gün batımı sonrası beliren hilal şeklindeki Ay’ın güzelliği gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını çektiler. Bazı vatandaşlar hilal şeklindeki Ay’ın cami minareleri ile oluşturduğu muhteşem manzarayı telefonları ile çekmeye çalışırken, bazı vatandaşlar oluşan manzarayı izlemeyi tercih etti.