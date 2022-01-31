Bitlis’te çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı köyünde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köyde bulunan iki katlı bir evin çatısında biriken karlar bir anda aşağı inmeye başladı. Bitlis şehir merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çatılardan biriken karlar tehlike arz ediyor. Köylü vatandaşlar çatıdan düşen karları büyük bir heyecanla izlerken bir vatandaş ise karların düşme anını cep telefonuna kaydetti.

Kar kütlesi çatıdan düştüğü esnada evin balkonunda bulunan birkaç vatandaş ise tehlikeyi kıl payı atlattı.