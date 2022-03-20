Bitlis’te 248 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle 248 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yaklaşık 10 gündür kar yağışının devam ettiği Bitlis’te kurumların karla mücadeleleri aralıksız devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolu için İl Özel İdaresi adeta seferberlik başlatırken, merkezde belediye ve karayolları ekipleri gece gündüz demeden karla mücadelelerine devam ediyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 248 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını ifade etti.

Öte yandan Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, mart ayında yağan 348 santimetrelik kar ile birlikte Bitlis’e kış boyunca 903 santimetrelik karın yağdığını belirttiler.