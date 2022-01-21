Bitlis’te 119 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

İl genelinde 119 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, kar kalınlığı merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metre olarak ölçüldü. Kar yağışının durmasının ardından il özel idaresi, Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadelelerine hız verdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise mecbur kalmadıkça vatandaşların araçlarını çıkarmamalarını istedi. Başkan Tanğlay, “Yaklaşık iki günde Bitlis merkeze 60 santimetre kar düştü. Aynı zamanda tipi ve fırtına ile karşı karşıya kaldık. Ama bu süre zarfında bütün yollarımızı açarak ulaşımımızı sağladık. Bugün itibari ile bütün yollarımızı genişletme çalışmasına başladık. Gece geç saatlere kadar genişletme çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımızı 40 araç ve 80 personelle veriyoruz. Bitlis’in coğrafi yapısından dolayı hem temizlik işleri hem de fen işleri özellikle merdiven ve durak temizliklerini yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, beraberinde kartpostallık görüntüler de oluşturdu.