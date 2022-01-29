Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler

Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın yaklaşık eksi 10 derecede girdiler.

Beşminare Düşünce Akademisi tarafından organize edilen ve bu yıl 6’ncısı yapılan Altınkalbur Kış Yüzme Şenliği düzenlendi. Beşminare Düşünce Akademisi ve diğer Sivil Toplum Örgütleri (STK) sabah saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu Bitlis-Mutki yolu üzerinde bulunan Altınkabur suyuna girdiler. Buz gibi soğuk suya giren vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için suya girerek havuzu baştanbaşa kulaçladılar.

Düzenledikleri etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, “6’ncı Altun Kalbur Geleneksel Kış Yüzme Şenlikleri’ni bugün gerçekleştireceğiz. Bitlis; karı, kışı, soğuğu, akarsuları ve gölleriyle müstesna bir kent. Bitlis soğuk bir şehir olsa da sıcak duyguların yaşandığı, omuz omuza, yürek yüreğe bir kent. Görmüş olduğunuz Altunkalbur harika güzellikte, belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri, turizmde bölgemizin gözbebeği haline getirilebilecek kadar güzel bir yer. Beşminare Düşünce Akademisi olarak amacımız, ilimizdeki sivil toplum örgütleriyle birlikte burada bu güzelliği bütün dünyayla paylaşmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.