Bitlis'te göz alıcı manzaralar!

Doğanın canlanması ile birlikte açan düğün çiçekleriyle sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan drone ile görüntülendi.

Güzeldere Vadisi’ndeki mendereslerin sarı renklerle farklı bir güzelliğe büründüğünü gören doğa fotoğrafçıları çıktıkları yüksek tepelerden veya dron uçurarak kuşbakışı bir şekilde mendereslerin fotoğrafını çekerken, Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlarda araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzaraları izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

Tatvan’dan Hizan’a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi’nin dikkatlerini çektiğini belirterek, “Hizan’a gidiyorduk. Güzeldere Vadisinde sapsarı açan çiçekleri gördük, arabamızı durdurduk fotoğrafladık, gezdik.

Çok güzel harika bir ortam var, harika bir güzellik var. Herkesin gelip görmesini istiyoruz” dedi.