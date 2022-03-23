Bitlis bahara hasret kaldı

Bitlis’te kar kalınlığı 9 metreyi geçerken, kentte yaşayan vatandaşlar ise bahara hasret kaldı.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te mart ayında kar esareti devam ediyor. Bu yıl kar kalınlığının 9 metrenin üzerine çıktığı, soğuk ve yağışın hüküm sürdüğü Bitlis’te kar felaketi yaşanıyor. Bitlis Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının son karın ardından 9 metre 11 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Mart ayında 3 metre 56 santimetre kar yağışının gerçekleştiği ilde tek katlı evler ve araçlar kara gömülürken, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekti. Özellikle kardan nasibini alan Tatvan ilçesinde ise gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen hala karın eksilmediğini belirten Gamze Tunç, “İnternette dolanırken Bitlis’te meteoroloji verilerine rastladım. Bu yıl Bitlis’e 9 metre kar yağdığını gördüm. Gerçekten de bu yıl çok çetin ve zorlu geçiyor. Karın başkenti olan Bitlis gerçekten adının hakkını veriyor. Mart ayının sonuna gelmemize rağmen hala karımız eksilmedi. Hatta daha fazla yağmaya devam ediyor. Umarım bir gün bizler de güneşli günleri görebileceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu Tatvan ilçesi havadan görüntülendi.