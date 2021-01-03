Bitkin haldeki kuğu ve ırmağa düşen köpek kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bitkin halde bulunan kuğu, tedavi altına alındı. Çarşamba ilçesinde de Yeşilırmak’a düşen sokak köpeği kurtarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Göç esnasında deltada zayıf ve bitkin düşen bir kuğu kontrol noktasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulundu. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürülen kuğu tedavi altına alındı. Tedavisi ve iyileşme süreci sonrasında tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de ihbar üzerine Yeşilırmak’ta mahsur kalan bir sokak köpeğini kurtararak doğal ortamına bıraktı. Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak’a düşen ve akıntıyla sürüklenen sokak köpeğini gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan köpeği ırmaktan çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen köpeğe yemek verildi. Ardından da doğal ortamına bırakıldı.