Bitkin halde bulunan “Puhu Kuşu” tedaviye alındı

Osmaniye’de Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında bitkin halde bulunan “Puhu Kuşu” Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde tedaviye alındı.

Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında kuş fotoğraflaması yapan Kırmıtlı Eski Belediye Başkanı Ali Murtaza Doğan, puhu kuşu gördü. Kuşun uçamadığını fark eden Doğan, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuşu yakaladı. Kendi imkanlarıyla puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne getiren Doğan, kuşu ekiplere teslim etti. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen puhu kuşunun vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilirken açlıktan yorgun ve halsiz düştüğü belirlendi. Vitamin takviyesi yapılan buhu kuşunun gözlem altına alınırken uçma kabiliyetini kazandığında doğal ortamına salınacağı öğrenildi.