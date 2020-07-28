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Bitkin halde bulunan kaya kartalı korumaya alındı
TUNCELİ’DE VATANDAŞLAR TARAFINDAN BİTKİN HALDE BULUNAN KAYA KARTALI, DOĞA KORUMA EKİPLERİ TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI.
Çevre 28.07.2020, 15:59
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Tunceli’de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Ulukale köyünde vatandaşlar, bitkin halde hareket etmekte zorlanan kaya kartalını fark etti. Kartala sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne bildirdi. Köye giden ekipler, kaya kartalını alarak şubeye getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kartalın yeterince beslenemediği için bitkin düştüğü belirlendi.
Koruma altına alınan ve beslenmeye başlanan kartalın iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
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