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Bitkin halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

Kastamonu’da vatandaşlar tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan karaca yavrusu, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Çevre 17.06.2021, 15:32
Bitkin halde bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı

Kastamonu’da vatandaşlar tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan karaca yavrusu, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Kastamonu’nun Araç ilçesi Deretepe köyünde ikamet eden bir vatandaş, ormanda yol kenarında bitkin halde karaca yavrusu gördüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri, bölgeye giderek karaca yavrusunu teslim aldı. Jandarma ekiplerince bakımı ve tedavisi yaptırılan karaca yavrusu, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.
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