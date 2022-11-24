Bitkin halde bulunan ‘çöl varanı’nın tedavisi devam ediyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı, Şanlıurfa’da doğada bitkin bir halde bulundu. Varan, tedavisi yapılması için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çöl varanını Şanlıurfa’da doğada bitkin bir halde teslim aldı. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi devam eden çöl varanı, sağlığına kavuşmasının ardından ait olduğu doğal ortama yeniden kavuşturulacak.