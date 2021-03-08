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İMAMOĞLU: “KADIN CİNAYETLERİNİ KONUŞMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM. KADINLARI İKİNCİ PLANA ATAN ANLAYIŞLA YOL YÜRÜMEK MANTIKSIZ”
Birçok kent için yoğun kar uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çevre 08.03.2021, 09:24
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SAĞANAK KENDİNİ GÖSTERECEK
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
YOĞUN KAR UYARISI GELDİ
Bugün yağışların Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.