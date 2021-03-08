Birçok kent için yoğun kar uyarısı yapıldı

SAĞANAK KENDİNİ GÖSTERECEK

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

YOĞUN KAR UYARISI GELDİ

Bugün yağışların Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.