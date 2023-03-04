Birbirine yaslanan bloklar devrilmekten kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da birbirine yaslanan 3 blok yıkılmaktan kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Adıyaman Yeni Mahallede 3 bloktan oluşan bir sitede 2 blok kısmen çöküp ağır hasar görürken bir blok ise depremi duvarlarındaki çatlaklarla atlattı.

Bloklar birbirine yaslandı

Alt katı çöküp yan yatan bir blok, diğer bloka yaslanarak onu da yan yatırdı. Her iki blokun devrilmesini ise ayakta kalan son blok engelledi. İlginç bir görüntünün oluştuğu bloklarda şans eseri ölen olmadığı öğrenilirken binaların birbirine yaslanarak ayakta durması ise dron ile görüntülendi.