Bir zamanlar tekne turu yapılıyordu, suların çekilmesi ile o köy kuraklığın ortasında kaldı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat Nehri’ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyünde su yaklaşık 250 metre çekildi. Bir zamanlar tekne turlarının yapıldığı ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilere keyifli bir manzara sunan köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor.

Elazığ’da bahar ve kış aylarında yeterli kar ve yağmur yağmazken, Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat Nehri’ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyünde baraj suyu 250 metre çekildi. Artık suya sıfır konumunda bulunmayan köy, eski güzelliğini de kaybetti. 2 sene önce tekne turlarının yapıldığı, turistlerin akın ettiği ve güzelliği ile herkesi etkileyen köy, kuraklıkla boğuşmaya başladı. Köyün 2 yıl önceki ve şu anki görüntüleri ise görenlerin içini sızlattı.

Bahar ve kış aylarında yağışların çok güzel olduğunu aktaran Vedat Mutlu, "Bu sene barajın 845 koduna vurmasını bekliyorduk. Her yıl Haziran 17’sine kadar çıkar. Şu anda 250 metre kadar su çekilmesi var. 2 yıl önceki 845 kodunu görür müyüz bilemiyorum. Barajın son kodunda o manzara çok güzel oluyordu. Şu anki durum kötü ve çıplak bir arazi görünüyor. Suyun oranının aşağıda olması sıkıntı. Bu yılki yağışlarla dolmasını istiyoruz" dedi.

Üç bölgenin suyunun bu göle döküldüğünü aktaran Adem Sağır ise, "Geçen yıl yağışların olmasına rağmen su yaklaşık 250 metre çekildi. Su normalde kayalıklara kadar vuruyordu. Göl gerçekten ele geçmeyen bir şey. Kuraklığa yüz tutmuş. İnşallah yüce Mevlam yağışları bollandırır da kuraklık gider, suyumuz çoğalır. Güzel bir göl. 2 yıl önce nasıldı şimdi ne halde. Şu anda suyun olması gereken yerde yürüyorlar. Birçok ilçenin kalbi burasıdır" diye konuştu.