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Bir kış masalı: Doğu Ekspresi

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresinde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Masalsı bir seyahat yapan 7’den 70’e yolcu, Ankara-Kars güzergâhında adeta kış masalı yaşıyor.

Çevre 01.02.2022, 07:45
Bir kış masalı: Doğu Ekspresi

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresinde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Masalsı bir seyahat yapan 7’den 70’e yolcu, Ankara-Kars güzergâhında adeta kış masalı yaşıyor.

Doğu Ekspres seferleri özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresiyle Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Ankara- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars güzergâhını görmek için akın akın gelmeye devam ediyor. Doluluk oranı yarıyıl tatili sonuna kadar yüzde yüze ulaşan Doğu Ekspresi, güzergâhta bulunan illerdeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

Doğu Ekspresi geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerden. En yoğun sezon kış dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılmakta. Kış aylarında yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmakta. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmekte.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlamakta. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa’da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara’dan Doğu Ekspresi ile Kars’a gidiyor.

“Bir kış masalı: Doğu Ekspresi”

Ankara’dan yola çıkıp Erzincan Garında mola veren tren yolcuları adeta bir kış masalı yaşadıklarını kaydetti.

Erzincan’a Burdur’dan gelen fotoğraf ve drone tutkunu İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Erzincan’a foto maraton için geldik. Burada da özellikle Doğu Ekspresini ve yaban hayatını çekmek istedik. Bu trenin geçtiği Kemaliye, İliç, Kemah ilçelerinde Bağıştaş İstasyonunda çok güzel kareler ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi.

Adana ve Mersin’den yola çıkıp Ankara’da Doğu Ekspresine bindiklerini ve grup halinde seyahat ettiklerini kaydeden bazı yolcularda, her insanın ömrü hayatında en az bir kere bu trenle yolculuk yapmaları tavsiyesinde bulundular.

İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa’dan da düzenlenen turlarla Doğu Ekspresiyle seyahat etme imkânı bulduklarını kaydeden yolculardan Irmak Koç, “Muhteşem bir kış manzarası eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Erzincan’dan Kars’a kadar devam edecek. Çok güzel, eğlenceli bir yolculuk oluyor. Güzel güzel fotoğraflar çekme imkanı buluyoruz” dedi.

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