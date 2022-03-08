Bir ilke imza attı, yavrularını yiyen K-9 köpeği tedavi edildi

Sivas’ta Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, bir ilke imza atarak geliştirdiği tedavi protokolüyle yavrularını yiyen K-9 köpeği tedavi etmeyi başardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, yavrularını yiyen Angle isimli 6 yaşındaki K-9 köpeğini geliştirdiği hormon tedavisi protokolüyle tedavi etti. Bir ilke imza atan Koçkaya, daha önce aynı yöntemle bir Kangal köpeğini tedavi etmişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mustafa, “Yaklaşık 6- 7 yıl süreçte geliştirdiğimiz annelerin yavrularını yeme durumu (maternal kanibalizm) için hormon tedavisi protokolü geliştirdik. Tedavi protokolünü Kangal köpeklerine uyguladığımızda çok olumlu sonuçlar almıştık” dedi.

“Doğurduğu üç tane yavruyu yemedi”

Koçkaya, “Bunlardan en sonuncusunda Alanya’dan bize ulaşan Uğur Özdemir isimli bir vatandaştı. Uğur Bey’in K-9 dediğimiz Alman çoban köpeğinde maternal kanibalizm sorunun olduğunu tespit ettik. Doğumdan sonra 15 günlük süreçte Uğur Özdemir’le sürekli temas halinde bulunduk. Temas halinde bulunduğumuz süreçte tedaviyi nasıl hangi dozlarda ve hangi yöntemler uygulamamız gerektiğini kendisine anlattık. 11’nci günün sonunda artık köpeğimizde agresyon skalası tamamen ortadan kalkmıştı. Tedavi protokolünü uyguladıktan sonra köpeğimiz doğurduğu üç tane yavruyu yemedi” şeklinde konuştu.