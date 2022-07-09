Bir ilçenin yıllar süren çilesi sona erdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde uzun yıllardır vatandaşın mağdur olmasına sebep olan ve 1 yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde kömür depolanması yasaklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 yıl önce faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler OSB hakkında vatandaşları sevindirecek bir müjde verildi. Dilovası Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile alınan kararla belediye, ilçe genelinde kömür depolanmasını ve paketlenmesini yasakladı. Alınan bu kararla birlikte ilçede yıllardır çekilen kömür tozu çilesi son buldu. OSB’nin kaldırılmasında ise son aşamaya gelindiği öğrenildi.

“Umarım ki en kısa zamanda tamamıyla biter”

20-25 yıldır kömürün derdini çektiklerini söyleyen Burhan Kılıç, “Sadece ben değil, Dilovası halkı olarak bunu çekiyoruz. Ama anladığım kadarıyla pek bir şey kalmamış. Bundan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen arkadaşlara, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım ki en kısa zamanda tamamıyla biter ve biz de bu dertten kurtuluruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Öğle saatlerinde arkadaşlarımızla gezdiğimiz sırada baktığımızda hiçbir şekilde kömürün olmadığını gördük. Yaklaşık birkaç kamyon kadar bir birikim olduğunu gördük. Herhalde o da son demleri oluyor. Bittiğini görüyoruz. İnşallah verdikleri sözü yerine getirirler. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluruz” dedi.

“Onların yerine daha güzel şeyler yapılacağına inanıyoruz”

Kömürcüler OSB’nin kalkmasının çok mükemmel bir şey olduğunu kaydeden Celal Yalçın ise, “Başta bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların çabalarıyla OSB’nin kalkması Dilovası için çok güzel oldu. Burada kömürcü kalmamış, hepsi taşınmış. Onların yerine daha güzel şeyler yapılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim için çok iyi oldu”

Konuyla ilgilenen yetkililere teşekkür eden Şakir Arslan da, “Buradan kömürün kalkması çok güzel oldu. Bakanlarımız, başkanlarımız, milletvekillerimiz geldi. Bizim için çok iyi oldu. İnşallah bize TOKİ’ler gelir. Halk olarak çok sevindik” ifadelerini kullandı.