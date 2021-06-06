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Bir günlük kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak’ta kademeli normalleşme kapsamında bir günlük sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çevre 06.06.2021, 14:14
Bir günlük kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak’ta kademeli normalleşme kapsamında bir günlük sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

1 Haziran’da geçilen kademeli normalleşme kapsamında 7 Haziran Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 22.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 7 Haziran pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlama nedeniyle Zonguldak’ta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Ekipler cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarda dezenfekte ve sulama çalışması yaptı.
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