Bir ayda yapacakları işi artık bir günde yapıyorlar

Bolu’nun Göynük ilçesinde çalışan orman işçileri, ORKÖY kredisi ile alınan seyyar tomruk makinesi sayesinde bir ayda yapılan işi artık bir günde yapıyor.

Göynük ilçesinde bulunan Çubuk köyünde yaşayan vatandaşlar, yıllardır geçimlerini orman işçiliğinden sağlıyor. Tomrukları elleriyle soyan köylülerin işi artık Orman ve Köy İlişkileri Dairesi’nin (ORKÖY) sağladığı imkanlarla kolaylaştı. ORKÖY kredisi ile seyyar tomruk soyma makinesi alan orman işçileri hızlı üretime geçti.

"Hem zaman alıyordu hem de masraflı oluyordu"

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, "Köylülerimiz tomruk üretirken daha çok kabuk soyma işlerinde zorlanıyordu. Kabuk soyma işlemi el aletleri ile yapılıyordu. Hem zaman alıyordu hem de masraflı oluyordu. Orman Genel Müdürlüğü’müzün ORKÖY kredisi çerçevesinde seyyar kabuk soyma makinesi kredisi ile köylülerimizi destekledik. Onlar da endüstriyel kabuk soyma makinesini seyyar olarak tasarlatıp bize sundular. Şu anda da endüstriyel bir kabuk soyma makinesi ile kabuk soyma işlemi yapılıyor. Bu sayede orman köylülerimiz hem ekonomik açıdan rahatlamış oldular hem de daha kısa sürede tomruk üretimi yapımını başladılar. Orman çalışmalarımız da sekteye uğramadan rahatlıkla yapılmış olacak. Kabuk soyma işlemi daha önceleri balta, tahra ile ve el motorlarıyla yapılıyordu ancak bu zaman alıyordu" dedi.

Tomruk soyma makinesi ile işlerin daha da kolaylaştığını ifade eden Özcan, "Kabuk soyma problemi olmayacağı için köylülerimiz hemen üretime başlayacaklar. Tomruk üretiminde en zor iş çam ve köknar ağaçlarının kabuklarını soyma işidir. Bu makineler olmadan önce balta ve el motoruyla günde 25 metreküp soyulabiliyordu. Şimdi tam kapasitesi ile çalıştığında bu makine 70-80 metreküp hatta 100 metreküpe kadar kabuk soyma işlemi yapabilecek" diye konuştu.

"Üretim aşamasındayız"

30 yıldır geçimini tomruk üretimi ile sağlayan Remzi Bilkiç, "30 senedir orman işiyle uğraşıyorum. Bu kabuk soyma işi çok zorluyordu. İlk başlangıçlarınızı baltayla soyuyorduk. Daha sonra kesim motorlarıyla soymaya başladık. Biraz bizi rahatlatmıştı. Şimdi bu seyyar kabuk soyma makinesi çıktı. Bu makine traktör arkasında çalışıyor. Çok güzel. Şuanda üretim aşamasındayız" diye konuştu.