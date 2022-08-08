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Bir anda karşısına çıktılar, bozayı neye uğradığını şaşırdı

Sivas’ta kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü bozayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre 08.08.2022, 13:45 08.08.2022, 14:17
Bir anda karşısına çıktılar, bozayı neye uğradığını şaşırdı

Sivas’ta kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü bozayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bayat köyünde dağlık arazide gezinen kangal köpekleri kendilerine doğru yaklaşan bozayıyı görünce çalılıkların arkasına saklandı. Pusuya yatıp ayının daha çok yaklaşmasını bekleyen kangallar bir anda ayının karşısına çıkarak saldırıya geçti. Aniden 3 köpeği karşısında gören bozayı neye uğradığını şaşırdı. Kangal köpeklerinin bölgeden uzaklaştırdığı ayıyı o anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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