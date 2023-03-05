Binlerce yıllık tarihte dev buz sarkıtları

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası binlerce yıllık tarihe sahip kanyonda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu .

Sivas’ın Gürün ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şuğul kanyonu doğal güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Yaz kış birçok doğaseverin akın ettiği binlerce yıllık tarihe sahip kanyon, yediden yetmişe her yaştan vatandaşın rahatlıkla gezebileceği bir düzene sahip. Dar vadi içerisinde akan berrak suyu ile de görenleri kendine hayran bırakan Şuğul Kanyon’u, kışında birçok doğaseveri kabul ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kanyon ayrı bir güzelliğe bürünürken yamaçlarda oluşan dev buz sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Boyları yaklaşık 2 metre olan sarkıtlar kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kanyona gezmeye gelen Murat Özpınar, Şuğul kanyonun yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ve herkesin gelip gezmesi gerektiğini söyledi.

(OE-