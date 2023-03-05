Binlerce yıllık tarihe sahip kanyonda kış manzarasıyla hayran bırakıyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde binlerce yıllık tarihe sahip Şuğul Kanyonu’nda oluşan 2 metrelik buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gürün ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şuğul Kanyonu doğal güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Yaz kış birçok doğaseverin akın ettiği binlerce yıllık tarihe sahip kanyon, yediden yetmişe her yaştan vatandaşın rahatlıkla gezebileceği bir düzene sahip. Dar vadi içerisinde akan berrak suyu ile de görenleri kendine hayran bırakan Şuğul Kanyonu’nu kışın da birçok doğasever ziyaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası kanyon ayrı bir güzelliğe bürünürken, yamaçlarda oluşan dev buz sarkıtları ise görenleri hayrete düşürdü. Boyları yaklaşık 2 metre olan sarkıtlar kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kanyona gezmeye gelen Murat Özpınar, Şuğul Kanyonu’nun yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, herkesin gelip gezmesi gerektiğini söyledi.