Bursa’nın İznik ilçesinde gençlerin 2 bin yılık surlara aşklarını yazması tepkiye sebep oldu.

İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü. Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihî surlara kimliği meçhul kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesinde yer alan İznik’in 2 bin yıllık surlarına geçtiğimiz zamanlarda da yazılan yazılar, İznik Belediyesinin teşebbüsüyle Turizim Bakanlığı tarafından özel makineler ile temizlenmişti. Surlardaki son yazıları görenler, bu duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.