Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Paysor, keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Prasaor (halk dilinde Paysor) mevkii, binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olarak keşfedilmeyi bekliyor.

Geniş bir alana yayılan ve hangi medeniyetlerin yaşadığı tam olarak bilinmeyen Paysor mevkii, binlerce yıllık tarihi geçmişi içerisinde barındırıyor. Bölgede bir dağ tamamen mezarlık olarak kullanılmış. Mezarlığın hemen karşısında bulunan dağ etekleri yerleşim yeri ve ahır olarak kullanılmış. Bölgede 1 kilise, 1 kale, yüzlerce eski yerleşim yeri, binlerce mezar, gıdaların korunması için yer altına inşa edilmiş mahzenler, su gözeleri, asırlık kara dur ağaçları ve çok eski döneme ait küp kalıntıları bulunuyor.

Eski yerleşim yerlerinin ocakları, pencereleri, kapı giriş sütun kalıntıları halen görülebiliyor. Burada yaşayan medeniyetlerin bir doğal afet sonucu bu şehri terk etikleri düşünülüyor. Bölge hakkında henüz araştırma yapılmadığı, fakat doğal afet izlerinin bölgede gözle görülebilir şekilde olduğu anlaşılıyor. Bu bölgeye araç yolu bulunmadığı için kalıntılar günümüze kadar kısmen ayakta durabildiği düşünülüyor.

Paysor mevkiinde Osmanlı dönemine ait bir de cami kalıntısı bulunuyor. Cami duvarları ve mihrap taş oymaları halen yerinde duruyor. Araç yolu olmadığı için bu bölgede arazileri olan vatandaşlar bazen atla, bazen de yürüyerek ilçe merkezinden bir buçuk saati bulan bir yolculuk yapıyor.

Bin 500 rakımda bulunan Prasaor, keşfedilmeyi ve tarihinin gün yüzüne çıkmasını bekliyor. Kale çevresinde yüzlerce küp parçaları ve mezar kalıntıları mevcut. Vatandaşlar, defineciler tarafından kısmen tahrip edilen bölgenin araştırılıp koruma altına alınmasını istiyor.