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Binlerce yıllık kadim kent Bitlis tarihiyle gün yüzüne çıkıyor

Bitlis’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ’Dere Üstü Islah Projesi’ çerçevesinde yapılan yıkımın ardından onlarca tarihi yapı gün yüzüne çıktı.

Çevre 13.05.2022, 08:32
Binlerce yıllık kadim kent Bitlis tarihiyle gün yüzüne çıkıyor

Bitlis’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ’Dere Üstü Islah Projesi’ çerçevesinde yapılan yıkımın ardından onlarca tarihi yapı gün yüzüne çıktı.

Tarihi dokunun ön plana çıkarılması ve şehrin nefes alması için başlatılan proje çerçevesinde yıkılan iş yerlerinin altında kalan özellikle köprüler ilk günkü ihtişamını koruyarak tekrardan ortaya çıktı. Ayrıca yapıların altında kalan köprüler gibi yine betonarme yapıların arkalarında kalan hamam ve cami gibi yüzlerce yıllık eserler ise yine tam anlamıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Projenin tamamlandığında Bitlis’i eskiden olduğu gibi bugün de cazibe merkezi haline getireceğini belirten Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bitlis’i Bitlis’e, tüm Türkiye’ye ve dünyaya hediye etmiş olacağız. Bitlis Deresi üzerinde şu anda çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dere üzerine yerleşmiş bulunan imara aykırı ve dere üzerinde risk teşkil eden binaları geçen yıl ağustos ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talimatı ile yıkmak ve boşaltmak durumunda kalmıştık. Derenin üzeri temizlendikten sonra derenin üzerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ihale ile çok güzel bir alan oluşturuyoruz. Müteahhit firmamız çalışmalarına başladı. Şu anda da devam ediyor. Kendisine verilen süre bu yılsonuna kadar. Netice itibari ile derenin gerek içindeki dere yatağı düzenlemesi ve derenin kenarındaki millet bahçesi sıfatıyla yapılan alanı, ağaçlandırmalar, gezme ve dinlenme alanlarının tamamı bu yılsonuna kadar bitecek” dedi.

“Tam 14 tane tarihi köprü ortaya çıktı”

Dere üzerinde yapmış oldukları boşaltma faaliyetinden sonra çok sayıda tarihi eserin de gün yüzüne çıktığını ifade eden Vali Çağatay, “Tam 14 tane tarihi köprü ortaya çıktı. Bunların çok küçük bir kısmı gözle görünüyordu. Ama bize hakikaten gördüğümüz zaman şaşırtan bir sayıda köprüye kavuşmuş oldu. Bunların restorasyonunu mevzuat gereği Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapacak. Bu köprülerin ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu köprüler 500 ile 600’er yıllık köprüler. Aynı zamanda yine dere üzerinde Hazo Hanı, Behiye Camisi ve Paşa Hamamı isimli tarihi alanlarımızın restorasyon projeleri yapılmıştı. Bu yıkım faaliyetinden sonra onlarında ihaleleri yapıldı. Şu anda müteahhit firmalar girdi çalışıyorlar. Onlar bu yılsonuna yetişmeyecek ama 2023 yılı sonuna kadar bitmiş olacak. Netice itibari ile esasen çok güzel bir tarihi alanı biz Bitlis’e, tüm Türkiye’ye ve dünyaya hediye etmiş olacağız. Çok sayıda vatandaşımız Bitlis’i merak edip gelmek istiyor. Biz böyle bir çalışmayı yürütmekten gerçekten çok gururluyuz mutluyuz. İnşallah Bitlis hakikaten sahip olduğu o kadim kent kimliğine asıl şimdi göstererek kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Vali Çağatay’tan seyir terası müjdesi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vatandaşlardan çok sayıda Bitlis Kalesi ile ilgili soru aldıklarını da sözlerine ekleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yürüttüğümüz çalışmalarla beraber tabi Bitlis Kalesi de çok muazzam bir şekilde kendini gösterdi. Binlerce yıllık tarihe sahip Bitlis’imizin en güzel varlıklarından birisi de Bitlis Kalesi’dir. Şehrin tam ortasında, hakim bir görüntünde. Vatandaşlarımız en çok ‘kaleyi ne zaman gezebileceğiz, ne zaman oradan bir seyir imkanına kavuşacağız’ diye bize sorular soruyordu. Bununda müjdesini ben buradan vatandaşlarımıza vermiş olayım. Önümüzdeki günlerde kalede iki tane seyir terasının yapımı ve üzerinde gezinti alanı ihalesini yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadarda vatandaşlarımız burada gezme imkanına kavuşacak.”

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