Binlerce küçükbaş hayvan sıcak bölgelere ulaşmak için seferde

Dağlar beyaza büründü, son göçerler yaylalardan indi. Hakkari’den Şırnak’a gelmek için süren 16 günlük yorucu yolculuğun yarısı tamamlandı. Binlerce koyun ve keçi, sahipleri tarafından sıcak bölgelere götürülüyor.

Hakkari’ye bağlı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili olunca 5 ay boyunca yaylada kalan son göçerler Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerine gitmek için yola çıktı. 16 gün boyunca yol yürüyecek olan binlerce küçükbaş hayvan sıcak bölgelere gitmek için yolun yarısını tamamladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne gelen onlarca göçer ve binlerce küçükbaş hayvan, kara yolunu kullanarak ilerliyor. Soğuk havalarda köy çıkışlarında dinlendikten sonra tekrar yollarına devam eden göçerlerin zorlu yolculuğu 8 gün sonra son bulacak. Sürüyle beraber giden çobanlar günlerdir yolda olduklarını söyledi.

Nazmi Akay isimli sürü sahibi Kürtçe konuşarak, "Hakkari yaylalarından geliyoruz. Kar yağdığı için kaçmak zorunda kaldık. Her yıl Cizre ve İdil’e gidiyoruz. Orada kar yağmıyor, diğer bölgelere göre çok sıcak. Son göçer bizdik. Çok zorlu bir iş ama mecburuz" dedi.