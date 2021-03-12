Binlerce kilometre geldi stadyuma kondu

Balıkçı Adem Amca ile 10 yıllık dostluğu dillere destan olan Yaren Leylek’in gelmesiyle adını sıkça duyuran ve Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye Eskikaraağaç Köyü ile ülkemizi temsil eden Karacabey’de bu kez göç sırasında ilçe stadyumuna konan bir leylek ilginç anlara sebep oldu.

Mart ayının gelmesiyle birlikte kışı geçirdikleri Afrika kıtasıdan kuzeye doğru göç eden leylekler ülkemizde de görülmeye başladı. Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Karacabey’de bu kez göç ederken yağmur ve rüzgarlı havaya yakalanan bir leylek ilçe stadyumuna inmek zorunda kaldı. Leylekler ve diğer göçmen kuşları takip ederek kayıt altına alan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise o anları kaydetti.

Karacabey Belediyespor’un maçlarını oynadığı ilçe stadyumunda kale direğinin yanı başında dinlenmeye koyulan leylek ilginç anlara sebep olurken, stad görevlileri leyleği rahatsız etmemek için o bölgeye yaklaşmamaya özen gösterdi. Yorgun leylek bir süre dinlendikten sonra stadyumdan ayrıldı.