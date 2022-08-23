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Bingöl’ün köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları sürüyor

Bingöl’ün köylerindeki içme suyu ihtiyacını gidermek için başlatılan sondaj çalışmaları, aralıksız bir şekilde sürüyor.

Çevre 23.08.2022, 10:29
Bingöl’ün köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları sürüyor

Bingöl’ün köylerindeki içme suyu ihtiyacını gidermek için başlatılan sondaj çalışmaları, aralıksız bir şekilde sürüyor.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği koordinesinde, merkeze ve ilçelere bağlı köylerde içme suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj çalışmaları bir süre önce başlatıldı. Bu çerçevede programa alınan birçok köyde çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köylerdeki içme suyu temini için başlatılan sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Üçgül, “Hem merkez hem de ilçelerimize bağlı birçok köyde içme suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj çalışmalarına başlamıştık. Allah’a şükür çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle kırsal alanda yaşayan ve içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşlarımız için mesai gözetmeksizin ekip arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonuna kadar programa aldığımız köylerdeki çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın taleplerine karşılık verdik, hizmet etmeye de devam edeceğiz” dedi.

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