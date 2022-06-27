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Bingöl’de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi

Bingöl’de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çevre 27.06.2022, 15:14
Bingöl’de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi

Bingöl’de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Güveçli köyüne giden vatandaşlar, yol üzerinde iki yılanı fark etti. Yılanların birbirine sarılı bir şekilde dans ettiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, belirli bir süre otlarında arasına giderek gözden kayboldu.

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