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Bingöl’de yılanların dansı görüntülendi
Bingöl’ün Sancaklı köyünde birbirine sarılı iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevre 26.06.2022, 13:22
Bingöl’ün Sancaklı köyünde birbirine sarılı iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı bağlı Sancaklı köyünde bahçesine giden Orhan Çamuka, otların arasında iki siyah yılanın dans ettiğini gördü. Çamuka, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bölgelerinde benzer yılanların fazla olduğunu aktaran Çamuka, ilk defa yılanların dansına şahit olduğunu belirtti.