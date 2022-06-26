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Bingöl’de yılanların dansı görüntülendi

Bingöl’ün Sancaklı köyünde birbirine sarılı iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevre 26.06.2022, 13:22
Bingöl’de yılanların dansı görüntülendi

Bingöl’ün Sancaklı köyünde birbirine sarılı iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı bağlı Sancaklı köyünde bahçesine giden Orhan Çamuka, otların arasında iki siyah yılanın dans ettiğini gördü. Çamuka, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bölgelerinde benzer yılanların fazla olduğunu aktaran Çamuka, ilk defa yılanların dansına şahit olduğunu belirtti.

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