Bingöl’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl’de kış şartlarının çetin geçtiği bölgelere yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bingöl havaların soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte beslenme sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü unutmadı. Sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kırsal alanlara 100 kilo buğday, 150 kilo pazar artığı ve 120 kilo ot bıraktı. Yemleme çalışmasında ekipler ayrıca yaban keçilerinin beslenmelerini de takip etti.

Olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceği bildirildi.