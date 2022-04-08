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Bingöl’de vatandaşlara 18 bin fidan dağıtıldı
Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğünce vatandaşlara 18 bin fidan dağıtıldı.
Çevre 08.04.2022, 11:10
Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğünce vatandaşlara 18 bin fidan dağıtıldı.
Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
Konuyla açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Börü, “21-26 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, ‘Ağaç Kesme Fidan Dik’ misyonu ile Bingöl ili merkez ve ilçelerinde 2 bin adet ceviz, 7 bin adet badem, 4 bin adet sedir, 2 bin 500 adet karaçam ve 2 bin 500 adet sarıçam olmak üzere toplamda 18 bin adet fidan toprakla buluşturulmak üzere ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıldı" dedi.