Bingöl’de sulama inşaatları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bingöl’e yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Bingöl’e yapılan Genç Servi Sulaması İnşaatı son hızıyla devam ediyor.

“Milli ekonomiye yılda 3.3 milyon lira katkı temin edecek ve 735 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak”

Bingöl ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli olduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmalar devam ediyor. Projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 2 bin 450 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edilecek. Gölet temelden 42 metre yükseklikte ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edildi. 1.10 milyon metre küp su depolayarak 2 bin 450 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Servi sulaması, milli ekonomiye yılda 3.3 milyon lira katkı temin edecek ve 735 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak. Bingöl Genç Servi Gölet’i Sulaması İnşaatı şebekesi inşaat çalışmaları devam etmekte. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.