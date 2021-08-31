Bingöl’de sulama inşaat çalışmaları devam ediyor

Bingöl Yedisu regülatörü ve sulaması inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Bingöl ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması İnşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 9 bin 580 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edileceğini açıkladı.

Regülatörün 9 bin 580 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini belirten Yıldız, “Yedisu sulaması, milli ekonomiye yılda 9 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 2 bin 874 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması İnşaatı, 2021 yılı performans programında yer alan ve bitirilmesi öngörülen işler arasında yer almakta olup, sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir. Hayırlı olsun“ açıklamasında bulundu.