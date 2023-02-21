Bingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Bingöl Valiliği, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından kent genelinde yapılan hasar tespit çalışmalarında, 4’ü kamu kurumu olmak üzere toplamda 82 yapının şuana kadar ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, çevre illerde olduğu gibi Bingöl’de de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında il genelinde kamu kurumları öncelikli olmak üzere başlattığı hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Şu ana kadar konut ve ahırlarda yapılan 140 çalışmada 78, kamu kurumlarında yapılan 76 çalışmada ise 4 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Bu çerçevede merkez ve Genç ilçelerimizdeki iki okulumuzun Güveçli Köyü İlkokulu, Ortaokulu ve Çaybaşı İlkokulu ağır hasarlı oldukları rapor edilmiş, adı geçen okullarımızdaki öğrenciler için taşımalı eğitim süreci başlatılmıştır. Ayrıca orta hasarlı oldukları tespit edilen 3 okulumuz Adaklı Hasbağlar İlkokulu, Merkez Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tedbiren boşaltılmış olup öğrencilerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenen okullarda eğitim öğretime devam edeceklerdir” denildi.