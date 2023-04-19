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Bingöl’de şimşekler geceyi aydınlattı
BİNGÖL’DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞI VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ SONRASI ŞİMŞEKLER ÇAKTI. KENTTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER ADETA GECEYİ AYDINLATTI.
Çevre 19.04.2023, 10:16
Bingöl’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece başlayan yağış sırasında şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
Bingöl’de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağışa gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.