Bingöl’de şimşekler geceyi aydınlattı

Bingöl’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece başlayan yağış sırasında şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Bingöl’de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağışa gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.