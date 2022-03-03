Bingöl’de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

Bingöl’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok iş yerinin deposunu su bastı.

Bingöl merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerine sağanak yağışa döndü. Gece etkili olan yağışın ardından kent merkezindeki birçok iş yerini ve iş yerlerine ait depoları su bastı. Merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan mobilyacı, pideci ve mini marketin alt katlarındaki depoları sağanak sonrası su doldu. Olay sonrası iş yerlerinin depolarındaki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, işletmeciler hortum yardımıyla biriken suyu tahliye etmeye başladı.