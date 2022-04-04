Bingöl’de Ramazan ayında kar mesaisi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ekipler, karla kaplı mezra yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çaba sarf ederken, hayvanlarına yem ulaştırmada zorlanan besicilere de yardım ediyor.

Bingöl’ün genelinde bahar havası hakim olurken, Solhan’a bağlı yüksek rakımlı mezralarda karla mücadele sürüyor. İl Özel İdareye bağlı ekipler, Solhan’ın Arslanbeyli köyü Gıldar mezrasında yer yer 2 metreyi aşan yoldaki karları temizliyor. Bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciler de zor dönemler yaşıyor.

Ekipler, ulaşımda sorun yaşayan besicilerin hem yollarını açıyor hem de yemlerini ulaşımın olduğu bir noktaya kadar taşıyor.