Bingöl’de minikler “su tasarrufu” için yürüdü

Bingöl’de Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde yürüyen minik öğrenciler, ellerinde pankartlarla “su tasarrufu” çağrısında bulundu.

22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde, Bingöl’de eğitim veren özel bir kolejin minik öğrencileri, suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Merkez Hacı Hıdır Camii önünde toplanan 250’yi aşkın minik öğrenci, ellerindeki pankartlarla su tasarrufu çağrısında bulundu.

Genç Caddesi’ne kadar yürüyüş yaparak çağrıda bulunan miniklere, velileri de eşlik etti. Söz konusu etkinliğin amacına değinen Ekoloji Öğretmeni Lale Doğru, dünyada temiz su kaynaklarının giderek azaldığını vurguladı. Doğru, “Tüm dünyada kuraklık giderek artmakta ve temiz su kaynakları giderek azalmakta. Bizler de suyun tasarruflu kullanılmasına dair farkındalık oluşturmak amacıyla bugün burada Dünya Su Günü’nü kutlamak için toplandık. Tüm topluma ve bireylere görev düştüğünü belirtiyoruz. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün miniklerimizle bu mesajı verdik. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Baktığımızda temiz su kaynakları dünyada yüzde 1’den daha az. Dünyanın yüzde 75’inin sularla kaplı olduğunu biliyoruz fakat temiz su kaynağı daha az. Bizler de temiz su kaynaklarının tükenmekte olduğuna vurgu yapmak amacıyla bu farkındalığı oluşturmak için öğrencilerimizle bu yürüyüşü düzenledik” şeklinde konuştu.