Bingöl’de kuzu menfeze girdi, itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde menfeze girip mahsur kalan kuzu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı merkez Seyrantepe Mahallesi’ndeki kavşakta bulunan menfeze sürüsünden ayrılan bir kuzu girdi. Kuzu sahibi yaptığı bütün uğraşlara rağmen hayvanı çıkaramayınca durumu Karlıova Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye Karlıova Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, menfezin bir kısmını açarak menfezde olan kuzuyu sağlıklı bir şekilde çıkarıp sahibine teslim etti.

Kuzu sahibi, ekiplere teşekkür etti.