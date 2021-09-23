Bingöl’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl’ün doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini ve olası ani sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl’ün doğu kesimlerinde yarın saat 09.00 ile 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bingöl’ün Doğu kesimlerindeki Karlıova-Solhan’da gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.